Cancer héréditaire : une étude menée à Rouen démontre l’intérêt du dépistage précoce

La surveillance repose notamment sur une IRM annuelle du corps entier, une IRM cérébrale, des examens cliniques spécialisés ainsi que, chez les femmes à partir de 20 ans, une IRM mammaire. L’objectif n’est pas d’empêcher systématiquement l’apparition d’un cancer, mais de le repérer le plus tôt possible afin d’améliorer les chances de traitement.



« Nous avons également été frappés par la différence entre les coûts de prévention et de traitement », souligne Marion Rolain, chercheuse biomédicale et ingénieure au service de génétique du CHU de Rouen.



Présentés lors du congrès annuel de la Société européenne de génétique humaine, ces résultats plaident en faveur d’un recours plus précoce aux tests génétiques dans les familles à risque. Les chercheurs précisent toutefois que des études prospectives de plus grande ampleur devront encore confirmer leurs conclusions.



Source : Centre hospitalier universitaire de Rouen

