Limay (Yvelines) : en état d’ivresse, il mord son fils de 11 ans et frappe sa conjointe

Un père de famille a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines) dans la soirée d’hier, dimanche.



Vers 21h30, Police secours a été contacté par téléphone sur le « 17 » par un enfant de 11 ans signalant que son père venait de frapper sa mère. Une patrouille s’est rendue à l’adresse indiquée par l’adolescent, sente des Champarts, à Limay.



Sur place, les policiers ont pu établir les faits grâce aux témoignages de la victime, une femme de 34 ans et de l’enfant qui a déclaré avoir été mordu par son père.



Le mis en cause, manifestement en état d’ivresse, a été interpellé et emmené au commissariat pour être placé en garde à vue pour violences sur sa conjointe et sur mineur de 15 ans.