Les championnats de France de cross country se disputeront aux Mureaux du 11 au 13 mars

La ville des Mureaux pourra compter sur son expertise locale, acquise au fil de 64 éditions du célèbre Cross international organisé sur son territoire, pour organiser des Championnats de France de haute tenue, avec le concours de son tissu associatif et bénévole.



Pour l'occasion, la ville a tenu à faire partager sa passion du cross. Sur la Course open du samedi, le grand public pourra gratuitement courrir sur la piste des champions sur laquelle les athlètes venu(e)s de toute la France se disputeront le lendemain les titres nationaux.



Plus d’infos à venir