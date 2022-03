Le sexagénaire se dénudait devant les passants à Maisons-Laffitte (Yvelines)

Un sexagénaire a été interpellé pour exhibition sexuelle mercredi soir à la gare routière, place de la Libération à Maisons-Laffitte (Yvelines).



Vers 18 heures, un témoin a signalé aux services de police qu’un homme se dénudait à la vue des passants. Des policiers sont arrivés rapidement sur place et ont interpellé le mis en cause domicilié à Sartrouville.



Les victimes des agissements de cet homme qui a été placé en garde à vue sont venus au commissariat pour déposer plainte. Il s’agit d’une fillette âgée de 6 ans, d’aune femme de 23 ans et d’un homme de 21 ans.