Le préfet des Yvelines interdit le rassemblement tuning prévu ce vendredi 3 juin à Buchelay

Le rassemblement des adeptes de tuning automobile prévu à Buchelay (Yvelines) ce vendredi 3 juin dans la soirée a été interdit par la préfecture des Yvelines. Il s'agit, selon cette dernière, « de prévenir tout risque de troubles à l'ordre public et de garantir la sécurité des passants et des participants ».



Cette manifestation visant à réaliser des démonstrations de tuning est organisée depuis plusieurs mois chaque vendredi soir, sur un parking situé à l'arrière de la société Safran Hélicopter Engines, rue du Béarn, dans la zone commerciale de Buchelay.



Mais l’événement, annoncé sur les réseaux sociaux, attire chaque semaine des participants de plus en plus nombreux, générant des nuisances sonores du fait de phénomènes de runing sur les axes routiers, expliquent les services préfectoraux.