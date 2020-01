Le feu se déclare au 8ème étage d’une tour d’habitation, 70 locataires évacués à La Verrière (Yvelines)

Par précaution, les locataires de la tour d’habitation ont été évacués et regroupés dans une salle communale à proximité le temps pour les sapeurs-pompiers de circonscrire le sinistre et de procéder à la ventilation des parties communes.



D’après les premiers éléments de l’enquête, pour une raison ignorée, le feu s’est déclaré dans une chambre, et a détruit entièrement l’appartement.



Trois familles ont dû être relogées, suite à l’inondation du logement concerné et à l’enfumage du logement du dessus.



Aucune victime n’est à déplorer.