Quelques minutes d'absence ont suffi. De retour à l'endroit où elle avait laissé son véhicule, boulevard Pasteur, au Mesnil-le-Roi (Yvelines), une personne a constaté que celui-ci avait disparu.



Informés du vol, les policiers ont rapidement repéré la voiture et l'ont interceptée sans difficulté. Ses deux occupants, deux hommes âgés de 20 ans, ont été interpellés peu avant 17 heures. Ils ont été placés en garde à vue.



La victime a pu récupérer son véhicule.



