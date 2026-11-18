Une alarme qui se déclenche, une baie vitrée brisée et trois suspects pris au piège dans une maison. Jeudi 12 novembre, dans la soirée, les policiers de Versailles ont déjoué un cambriolage en cours dans un pavillon de Bougival.
Dépêchés sur place, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont d'abord repéré un individu près d'une baie vitrée fracturée, à l'arrière de l'habitation. Le jeune homme a été immédiatement interpellé. Il portait des gants et détenait plusieurs objets dérobés dans la maison.
Dépêchés sur place, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont d'abord repéré un individu près d'une baie vitrée fracturée, à l'arrière de l'habitation. Le jeune homme a été immédiatement interpellé. Il portait des gants et détenait plusieurs objets dérobés dans la maison.
Les issues verrouillées par les policiers
Deux autres suspects, aperçus à l'intérieur du pavillon, ont alors tenté de s'enfuir. Mais les renforts de la BAC et d'équipages de Police secours avaient déjà verrouillé les différentes issues. Les deux jeunes hommes ont été arrêtés avant de pouvoir quitter les lieux.
L'un d'eux avait utilisé une paire de chaussettes en guise de gants et transportait une pochette en cuir volée. Le troisième portait également des gants.
L'un d'eux avait utilisé une paire de chaussettes en guise de gants et transportait une pochette en cuir volée. Le troisième portait également des gants.
Recrutés via Snapchat
Placés en garde à vue, les trois suspects, âgés de 18 et 19 ans et domiciliés à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ont reconnu les faits. Selon leurs déclarations, ils auraient été recrutés par un intermédiaire sur l'application Snapchat pour commettre ce cambriolage.
Tous trois étaient déjà connus des services de police pour des affaires de vol ou de recel. À l'issue de leur garde à vue, ils ont fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sans précision sur la date de leur convocation.
Tous trois étaient déjà connus des services de police pour des affaires de vol ou de recel. À l'issue de leur garde à vue, ils ont fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sans précision sur la date de leur convocation.