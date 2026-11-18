Bougival : trois cambrioleurs arrêtés dans un pavillon, ils disent avoir été recrutés sur Snapchat

Les trois suspects avaient pénétré dans l'habitation par effraction - Illustration © Adobe Stock

Publié le Mercredi 18 Novembre 2026 à 18:18

Trois jeunes hommes ont été interpellés en flagrant délit de cambriolage à Bougival (Yvelines). Placés en garde à vue, ils ont affirmé avoir agi sur commande, après avoir été contactés par un intermédiaire via Snapchat.