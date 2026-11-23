Un adolescent âgé de 16 ans a été interpellé vers 16 heures, rue du Moulin-à-Vent, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Un riverain venait de signaler, en composant le 17, qu'un individu s'était introduit par effraction dans le domicile de son voisin.



Les policiers ont appréhendé le suspect sur place. Lors de leurs constatations, ils ont relevé que la porte-fenêtre de la cuisine avait été fracturée. Le jeune homme a été placé en garde à vue.