Yvelines : sept cambrioleurs présumés dans les filets de la police en trois heures

Mézy-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Meulan-en-Yvelines : les vols par effraction ont eu lieu dans ces trois communes situées en bordre de la RN 190 et distantes de six kilomètres - Illustration © Adobe Stock

Publié le Dimanche 22 Novembre 2026 à 10:01

Trois habitations ont été la cible de cambrioleurs samedi 21 novembre à Mézy-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Meulan-en-Yvelines. Parmi les suspects interpellés par la police figurent quatre adolescents de 15 et 17 ans.