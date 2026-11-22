Les vacances d’un habitant de Mézy-sur-Seine ont été mises à profit par des cambrioleurs. Vers 11 h 10, une riveraine de l’avenue du Général-de-Gaulle a composé le 17 après avoir constaté que la fenêtre du domicile de son voisin avait été fracturée. Elle a également signalé la fuite de plusieurs individus.
Les recherches entreprises par les patrouilles de police ont rapidement abouti à l’interpellation de deux adolescents de 15 ans correspondant au signalement fourni. Ils étaient en possession d’une montre appartenant à la victime. Tous deux ont été conduits au commissariat.
Les recherches entreprises par les patrouilles de police ont rapidement abouti à l’interpellation de deux adolescents de 15 ans correspondant au signalement fourni. Ils étaient en possession d’une montre appartenant à la victime. Tous deux ont été conduits au commissariat.
Deux autres cambriolages en début d’après-midi
Vers 14 heures, à Vaux-sur-Seine, comme dans les deux premiers cas, un témoin a signalé à police secours via le 17. un cambriolage en cours chemin de la Galloise. Les suspects avaient pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Deux adolescents de 17 ans, dont la description correspondait à celle des cambrioleurs présumés, ont été interpellés.
Au même moment, à Meulan-en-Yvelines, un autre vol par effraction était signalé allée Pompadour. Là encore, les policiers sont parvenus à retrouver et à interpeller trois individus correspondant au signalement fourni par un témoin des faits.
À ce stade des investigations policières, aucun lien entre ces trois affaires n’a été établi. L’enquête se poursuit.
Au même moment, à Meulan-en-Yvelines, un autre vol par effraction était signalé allée Pompadour. Là encore, les policiers sont parvenus à retrouver et à interpeller trois individus correspondant au signalement fourni par un témoin des faits.
À ce stade des investigations policières, aucun lien entre ces trois affaires n’a été établi. L’enquête se poursuit.
► ECLAIRAGE
Quand la vigilance des voisins fait la différence
Les trois affaires enregistrées samedi dans les Yvelines, illustrent le rôle précieux que peut jouer le voisinage dans la lutte contre les cambriolages. Une fenêtre fracturée, des allées et venues suspectes, des individus qui prennent la fuite : autant de détails qui, signalés rapidement à la police, peuvent permettre de retrouver les auteurs présumés avant qu’ils ne s’éloignent.
À Mézy-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Meulan-en-Yvelines, trois communes situées en bordre de la RN 190 dans un rayon de six kilomètres, les appels de simples témoins au 17 ont ainsi permis aux policiers d’interpeller sept suspects en l’espace de trois heures.
Une mobilisation citoyenne qui ne nécessite ni prise de risque ni intervention directe. Il suffit de transmettre aux forces de l’ordre des renseignements précis, notamment sur le signalement des individus et leur direction de fuite. Une attention particulière à porter aux habitations dont les occupants sont absents, notamment pendant les vacances.
Quand la vigilance des voisins fait la différence
Les trois affaires enregistrées samedi dans les Yvelines, illustrent le rôle précieux que peut jouer le voisinage dans la lutte contre les cambriolages. Une fenêtre fracturée, des allées et venues suspectes, des individus qui prennent la fuite : autant de détails qui, signalés rapidement à la police, peuvent permettre de retrouver les auteurs présumés avant qu’ils ne s’éloignent.
À Mézy-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Meulan-en-Yvelines, trois communes situées en bordre de la RN 190 dans un rayon de six kilomètres, les appels de simples témoins au 17 ont ainsi permis aux policiers d’interpeller sept suspects en l’espace de trois heures.
Une mobilisation citoyenne qui ne nécessite ni prise de risque ni intervention directe. Il suffit de transmettre aux forces de l’ordre des renseignements précis, notamment sur le signalement des individus et leur direction de fuite. Une attention particulière à porter aux habitations dont les occupants sont absents, notamment pendant les vacances.