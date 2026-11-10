Le Havre : deux jeunes de 18 ans arrêtés à bord d’une voiture volée

Au cours de la nuit du 9 au 10 novembre, vers minuit, une voiture circulant à vive allure a attiré l’attention d'un équipage de police en patrouille sur la départementale 6382, au Havre. Après vérification, les policiers ont constaté que la voiture à bord de laquelle circulaient deux jeunes hommes de 18 ans était signalée volée.



Le conducteur et son passager ont été interceptés rue André-Winbert. Ils étaient en possession de plus de 1 000 euros en espèces. Le véhicule a été pris en charge par la fourrière. Les mis en cause ont été placés en garde à vue par l'officier de police judiciaire (OPJ) de permanence.



Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances du vol et l’origine de l’argent découvert. Les investigations portent notamment sur des faits présumés de recel de vol et de blanchiment, sous réserve de confirmation de la qualification pénale exacte.