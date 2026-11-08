Violences au lycée Aristide-Briand à Évreux : les rassemblements interdits jusqu’à mardi soir

Les violences ne datent pas de cette semaine. Dès le 2 octobre, l'établissement avait été confronté à une série d'incidents particulièrement graves : barricades enflammées, portail arraché, dégradations d'un bâtiment scolaire, départs de feu et tirs de mortiers. Des projectiles avaient également été lancés contre les personnels et les forces de l'ordre.



La situation avait conduit à la fermeture du lycée le 12 octobre, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Mais la reprise des cours, le 2 novembre, n'a pas ramené le calme. De nouveaux débordements ont été constatés, notamment les 3, 5 et 6 novembre, avec des tentatives de blocage des voies de circulation et des intrusions dans l'établissement.



Douze personnes ont été interpellées depuis la reprise de ces violences. Selon les autorités, aucun blessé n'est à déplorer parmi les manifestants et les forces de l'ordre.