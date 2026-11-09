Lycées sous tension en Seine-Maritime : cinq interpellations et nouvelle manifestation ce mardi à Rouen

Selon le bilan dressé par la préfecture, cinq personnes ont été interpellées au cours de la journée. Trois l'ont été à proximité du lycée de la Vallée du Cailly, à Déville-lès-Rouen, pour transport de mortiers d'artifice.



Deux autres interpellations ont eu lieu près du lycée Marcel-Sembat, à Sotteville-lès-Rouen, dans le cadre de faits impliquant notamment des incendies de poubelles, des tirs de mortiers, des outrages et une rébellion.



À Elbeuf, un incendie a par ailleurs détruit les sanitaires du lycée Ferdinand-Buisson, provoquant l'évacuation temporaire de l'établissement. Selon les premiers éléments, ce sinistre serait toutefois sans rapport avec la mobilisation lycéenne.