Lycées sous tension en Seine-Maritime : cinq interpellations et nouvelle manifestation ce mardi à Rouen

La tension reste vive autour de plusieurs lycées de l'agglomération rouennaise. Ce lundi 9 novembre, des incidents ont émaillé les mobilisations lycéennes en Seine-Maritime, notamment à Grand-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. Des blocages ponctuels ont également été signalés dans plusieurs établissements des agglomérations de Rouen et du Havre.
Des tirs de mortiers d'artifice ont été constatés à proximité des lycées Val de Seine, à Grand-Quevilly, Marcel-Sembat et Les Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen. À Saint-Étienne-du-Rouvray, les secours ont dû intervenir pour éteindre des feux de buissons et de poubelles près du lycée Le Corbusier.
Des tirs de mortiers d'artifice ont été constatés à proximité des lycées Val de Seine, à Grand-Quevilly, Marcel-Sembat et Les Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen. À Saint-Étienne-du-Rouvray, les secours ont dû intervenir pour éteindre des feux de buissons et de poubelles près du lycée Le Corbusier.
Cinq interpellations aux abords des établissements
Selon le bilan dressé par la préfecture, cinq personnes ont été interpellées au cours de la journée. Trois l'ont été à proximité du lycée de la Vallée du Cailly, à Déville-lès-Rouen, pour transport de mortiers d'artifice.
Deux autres interpellations ont eu lieu près du lycée Marcel-Sembat, à Sotteville-lès-Rouen, dans le cadre de faits impliquant notamment des incendies de poubelles, des tirs de mortiers, des outrages et une rébellion.
À Elbeuf, un incendie a par ailleurs détruit les sanitaires du lycée Ferdinand-Buisson, provoquant l'évacuation temporaire de l'établissement. Selon les premiers éléments, ce sinistre serait toutefois sans rapport avec la mobilisation lycéenne.
Deux autres interpellations ont eu lieu près du lycée Marcel-Sembat, à Sotteville-lès-Rouen, dans le cadre de faits impliquant notamment des incendies de poubelles, des tirs de mortiers, des outrages et une rébellion.
À Elbeuf, un incendie a par ailleurs détruit les sanitaires du lycée Ferdinand-Buisson, provoquant l'évacuation temporaire de l'établissement. Selon les premiers éléments, ce sinistre serait toutefois sans rapport avec la mobilisation lycéenne.
Manifestation mardi à Rouen : un périmètre interdit de 8 h à 20 h
Ces incidents surviennent à la veille d'une nouvelle journée nationale d'action, prévue mardi 10 novembre. À Rouen, deux rendez-vous ont été déclarés par les organisations syndicales : une manifestation avec déambulation à partir de 13 h 30 et un rassemblement statique devant le rectorat à 17 h 30.
Redoutant de nouveaux débordements, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire l'interdiction de manifester dans un périmètre du centre-ville de Rouen, défini par arrêté préfectoral. Cette restriction s'appliquera mardi, de 8 h à 20 h.
La préfecture justifie cette décision par les troubles à l'ordre public survenus ces dernières semaines et les risques de violences dans plusieurs secteurs du centre-ville.
Redoutant de nouveaux débordements, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire l'interdiction de manifester dans un périmètre du centre-ville de Rouen, défini par arrêté préfectoral. Cette restriction s'appliquera mardi, de 8 h à 20 h.
La préfecture justifie cette décision par les troubles à l'ordre public survenus ces dernières semaines et les risques de violences dans plusieurs secteurs du centre-ville.
Mortiers, produits inflammables et équipements de protection interdits
D'autres mesures s'appliqueront à l'ensemble de la Seine-Maritime du mardi 10 au jeudi 12 novembre inclus. Plusieurs arrêtés préfectoraux interdisent le port et le transport d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, ainsi que de substances dangereuses, inflammables ou corrosives.
L'interdiction concerne également les masques à gaz, les masques à cartouches filtrantes, les lunettes de protection étanches, les casques et les boucliers.
Les forces de police, de gendarmerie et les sapeurs-pompiers resteront mobilisés dans le cadre de cette nouvelle journée d'action.
L'interdiction concerne également les masques à gaz, les masques à cartouches filtrantes, les lunettes de protection étanches, les casques et les boucliers.
Les forces de police, de gendarmerie et les sapeurs-pompiers resteront mobilisés dans le cadre de cette nouvelle journée d'action.
À NOTER. Les deux rendez-vous de mardi à Rouen
► 13 h 30 : départ annoncé d'une manifestation avec déambulation.
► 17 h 30 : rassemblement statique devant le rectorat.
► De 8 h à 20 h : interdiction de manifester dans le périmètre du centre-ville fixé par arrêté préfectoral.
► 13 h 30 : départ annoncé d'une manifestation avec déambulation.
► 17 h 30 : rassemblement statique devant le rectorat.
► De 8 h à 20 h : interdiction de manifester dans le périmètre du centre-ville fixé par arrêté préfectoral.