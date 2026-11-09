Un foyer de grippe aviaire détecté près du Havre, des restrictions dans un rayon de 10 km

La grippe aviaire fait son apparition dans une basse-cour de Seine-Maritime. Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé ce lundi 9 novembre à Saint-Sauveur-d’Émalleville, une commune située entre Le Havre et Fécamp. Face au risque de contamination d’autres élevages, le préfet a pris un arrêté instaurant deux périmètres réglementés autour du site concerné.
Une zone de protection de 3 kilomètres et une zone de surveillance de 10 kilomètres ont été définies. Dans ces secteurs, les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs doivent respecter des règles sanitaires strictes. Les déplacements d’animaux sont notamment interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Une zone de protection de 3 kilomètres et une zone de surveillance de 10 kilomètres ont été définies. Dans ces secteurs, les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs doivent respecter des règles sanitaires strictes. Les déplacements d’animaux sont notamment interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Tous les oiseaux de la basse-cour vont être abattus
Pour empêcher la propagation du virus, les services de l’État vont procéder au dépeuplement de l’ensemble des oiseaux présents dans la basse-cour contaminée.
La surveillance sanitaire est également renforcée dans les élevages commerciaux et les basses-cours situés dans les périmètres réglementés. Des autocontrôles obligatoires sont imposés par arrêté préfectoral.
Les services départementaux annoncent par ailleurs des contrôles destinés à vérifier le respect des mesures de biosécurité. Les éleveurs qui ne respecteraient pas les règles en vigueur s'exposent notamment à une réduction de leurs indemnisations.
La surveillance sanitaire est également renforcée dans les élevages commerciaux et les basses-cours situés dans les périmètres réglementés. Des autocontrôles obligatoires sont imposés par arrêté préfectoral.
Les services départementaux annoncent par ailleurs des contrôles destinés à vérifier le respect des mesures de biosécurité. Les éleveurs qui ne respecteraient pas les règles en vigueur s'exposent notamment à une réduction de leurs indemnisations.
Les particuliers également appelés à la vigilance
Les mesures de prévention concernent aussi les particuliers possédant des volailles ou des oiseaux d’ornement. La préfecture insiste sur la nécessité d’éviter tout contact susceptible de favoriser la transmission du virus entre les élevages, la faune sauvage et les activités humaines.
À SAVOIR. Aucun risque lié à la consommation de volailles
La préfecture rappelle que la consommation de viande de volaille, de foie gras, d’œufs et de produits alimentaires à base de volaille ne présente pas de risque de transmission de la grippe aviaire à l’être humain.
La préfecture rappelle que la consommation de viande de volaille, de foie gras, d’œufs et de produits alimentaires à base de volaille ne présente pas de risque de transmission de la grippe aviaire à l’être humain.