Un foyer de grippe aviaire détecté près du Havre, des restrictions dans un rayon de 10 km

Pour empêcher la propagation du virus, les services de l’État vont procéder au dépeuplement de l’ensemble des oiseaux présents dans la basse-cour contaminée. - Illuistration © Pixabay

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé dans une basse-cour à Saint-Sauveur-d’Émalleville, près de Fécamp. La préfecture annonce des mesures sanitaires renforcées pour éviter la propagation du virus.

Publié le Lundi 9 Novembre 2026 à 19:37 Mis à jour : 09/11 - 19:39