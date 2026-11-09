A l'université de Rouen, 53,6 % des étudiants favorables à la poursuite des blocages

Les blocages des campus et bâtiments universitaires continuent de diviser les étudiants rouennais. Sur les 31 222 étudiants invités à participer à la consultation organisée par la présidence de l'université, 33,86 % ont répondu, soit environ 10 573 participants.
Parmi eux, 53,6 % se déclarent favorables à la poursuite des blocages, contre 34,4 % qui y sont opposés. Mais un autre chiffre retient l'attention : 48,5 % des répondants souhaitent reprendre les cours en présentiel, contre 34,9 % qui y sont défavorables. Deux résultats qui illustrent la complexité de la situation.
Parmi eux, 53,6 % se déclarent favorables à la poursuite des blocages, contre 34,4 % qui y sont opposés. Mais un autre chiffre retient l'attention : 48,5 % des répondants souhaitent reprendre les cours en présentiel, contre 34,9 % qui y sont défavorables. Deux résultats qui illustrent la complexité de la situation.
« Avancer dans un esprit de dialogue »
« Une majorité des répondants s’est donc prononcée en faveur de la poursuite des blocages », reconnaît la présidence, qui y voit le signe de « la force de la mobilisation ». Elle souligne néanmoins les difficultés provoquées par cette situation, notamment les risques de décrochage, l'isolement et la précarité de certains étudiants.
« Nous devons avancer dans un esprit de dialogue et de responsabilité », insiste la direction de l'établissement, qui prévoit d'engager dès cette semaine des discussions avec la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) sur l'organisation des enseignements et des examens.
« Nous devons avancer dans un esprit de dialogue et de responsabilité », insiste la direction de l'établissement, qui prévoit d'engager dès cette semaine des discussions avec la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) sur l'organisation des enseignements et des examens.
Entre mobilisation et reprise des cours
La présidence revient aussi sur les incidents du vendredi 6 novembre, lorsque le conseil d'administration n'a pas pu se tenir, entravé selon elle par les débordements d'une soixantaine de manifestants. « La contestation et le désaccord ont toute leur place à l’université, mais ils ne doivent pas empêcher les instances démocratiquement constituées de se réunir », rappelle-t-elle.
Tout en réaffirmant la légitimité des revendications sur le sous-financement de l'enseignement supérieur, la présidence cherche désormais une issue permettant de concilier mobilisation étudiante et continuité des études. Aucune date de reprise générale des cours en présentiel n'a encore été annoncée.
Tout en réaffirmant la légitimité des revendications sur le sous-financement de l'enseignement supérieur, la présidence cherche désormais une issue permettant de concilier mobilisation étudiante et continuité des études. Aucune date de reprise générale des cours en présentiel n'a encore été annoncée.
EN CHIFFRES – Les résultats de la consultation étudiante à Rouen
Participation
31 222 étudiants consultés
33,86 % de participation
► Êtes-vous favorable à la poursuite des blocages ?
53,6 % : favorables
34,4 % : défavorables
11,3 % : sans opinion
0,7 % : sans réponse
► Êtes-vous favorable à la reprise des enseignements en présentiel ?
48,5 % : favorables
34,9 % : défavorables
15,9 % : sans opinion
0,8 % : sans réponse
Une majorité des votants souhaite poursuivre les blocages (53,6 %), mais près de la moitié se prononce également pour la reprise des cours en présentiel (48,5 %).
Source : université de Rouen Normandie.
Participation
31 222 étudiants consultés
33,86 % de participation
► Êtes-vous favorable à la poursuite des blocages ?
53,6 % : favorables
34,4 % : défavorables
11,3 % : sans opinion
0,7 % : sans réponse
► Êtes-vous favorable à la reprise des enseignements en présentiel ?
48,5 % : favorables
34,9 % : défavorables
15,9 % : sans opinion
0,8 % : sans réponse
Une majorité des votants souhaite poursuivre les blocages (53,6 %), mais près de la moitié se prononce également pour la reprise des cours en présentiel (48,5 %).
Source : université de Rouen Normandie.
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