A l'université de Rouen, 53,6 % des étudiants favorables à la poursuite des blocages

Illustration © S.L./infonormandie

La consultation organisée par l’université de Rouen Normandie confirme le soutien d’une majorité des participants aux blocages. Mais près d’un étudiant sur deux souhaite également retrouver les cours en présentiel.

Publié le Lundi 9 Novembre 2026 à 23:24 Mis à jour : 09/11 - 23:44