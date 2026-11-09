Rouen : une détenue allume un feu dans sa cellule, les pompiers interviennent

Seize sapeurs-pompiers, avec cinq engins, sont intervenus ce lundi 9 novembre, un peu avant 9 heures, à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen (Seine-Maritime), après un départ de feu dans une cellule.
Selon les premiers éléments communiqués par les secours, une détenue aurait mis le feu à du papier à l’intérieur de sa cellule. Les pompiers ont procédé à des reconnaissances et effectué des mesures de monoxyde de carbone afin de vérifier l’absence de danger.
Selon les premiers éléments communiqués par les secours, une détenue aurait mis le feu à du papier à l’intérieur de sa cellule. Les pompiers ont procédé à des reconnaissances et effectué des mesures de monoxyde de carbone afin de vérifier l’absence de danger.
Examinée à l’infirmerie
Une femme de 32 ans a été prise en charge à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.
Une équipe du SMUR a également été mobilisée. L’intervention des secours a duré environ 1 h 15.
Une équipe du SMUR a également été mobilisée. L’intervention des secours a duré environ 1 h 15.