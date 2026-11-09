Rouen : une détenue allume un feu dans sa cellule, les pompiers interviennent

La femme a enflammé des papiers dans sa cellule. Elle a été prise en charge à l’infirmerie de la maison d’arrêt - illustration Pexels

Un départ de feu a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers, ce lundi matin, à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen. Une détenue de 32 ans a été prise en charge par les secours.

Publié le Lundi 9 Novembre 2026 à 12:03 Mis à jour : 09/11 - 15:31