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Tags : Rouen, Seine-Maritime


Rouen : une détenue allume un feu dans sa cellule, les pompiers interviennent

La femme a enflammé des papiers dans sa cellule. Elle a été prise en charge à l’infirmerie de la maison d’arrêt - illustration Pexels



Un départ de feu a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers, ce lundi matin, à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen. Une détenue de 32 ans a été prise en charge par les secours.


Publié le Lundi 9 Novembre 2026 à 12:03 Mis à jour : 09/11 - 15:31


Rouen : une détenue allume un feu dans sa cellule, les pompiers interviennent
Seize sapeurs-pompiers, avec cinq engins, sont intervenus ce lundi 9 novembre, un peu avant 9 heures, à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen (Seine-Maritime), après un départ de feu dans une cellule.

Selon les premiers éléments communiqués par les secours, une détenue aurait mis le feu à du papier à l’intérieur de sa cellule. Les pompiers ont procédé à des reconnaissances et effectué des mesures de monoxyde de carbone afin de vérifier l’absence de danger.

Examinée à l’infirmerie

Une femme de 32 ans a été prise en charge à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.

Une équipe du SMUR a également été mobilisée. L’intervention des secours a duré environ 1 h 15.
 

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