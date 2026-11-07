Ce samedi, entre 2 000 (préfecture) et 5 000 (syndicats) manifestants à Rouen et au Havre et sept interpellations

À Rouen, le cortège a emprunté le parcours déclaré - Illustration © infonormandie

Des tensions ont éclaté à Rouen, où un groupe de 300 personnes a tenté de rejoindre le centre-ville malgré l'interdiction préfectorale. Sept personnes ont été interpellées.

Publié le Samedi 7 Novembre 2026 à 18:35