Ce samedi, entre 2 000 (préfecture) et 5 000 (syndicats) manifestants à Rouen et au Havre et sept interpellations

La mobilisation sociale et lycéenne s'est poursuivie ce samedi 7 novembre en Seine-Maritime, avec deux manifestations à Rouen et au Havre. Selon le bilan communiqué par la préfecture à 18 h 15, 1 880 personnes ont défilé dans les rues de Rouen, tandis que 65 manifestants se sont rassemblés près de l'hôtel de ville du Havre. Les syndicats, eux, avancent un chiffre de 5 000 personnes.
À Rouen, le cortège a emprunté le parcours déclaré, mais des tensions sont apparues au niveau de la rue Jeanne-d'Arc. Selon les services de l'État, les organisateurs n'ont pas réussi à contenir un groupe d'environ 300 personnes, qualifiées d'« hostiles » par la préfecture, qui ont tenté de pénétrer dans le centre-ville malgré l'arrêté d'interdiction.
À Rouen, le cortège a emprunté le parcours déclaré, mais des tensions sont apparues au niveau de la rue Jeanne-d'Arc. Selon les services de l'État, les organisateurs n'ont pas réussi à contenir un groupe d'environ 300 personnes, qualifiées d'« hostiles » par la préfecture, qui ont tenté de pénétrer dans le centre-ville malgré l'arrêté d'interdiction.
Une longue déambulation sur la rive gauche
Ce groupe s'est ensuite engagé dans une longue déambulation sur la rive gauche de Rouen, qui s'est poursuivie jusqu'à 18 heures. Sept personnes ont été interpellées, précise la préfecture, sans préciser les motifs de ces arrestations.
Au Havre, la mobilisation est restée beaucoup plus limitée. Un rassemblement statique s'est tenu à proximité de l'hôtel de ville, réunissant au maximum 65 personnes, assure la préfecture. Aucun incident particulier n'est mentionné dans le communiqué préfectoral.
Un important dispositif policier et de gendarmerie avait été déployé dans les deux villes afin de prévenir de nouvelles violences et d'éventuelles dégradations, dans un contexte de tensions récurrentes autour des manifestations de ces dernières semaines.
Au Havre, la mobilisation est restée beaucoup plus limitée. Un rassemblement statique s'est tenu à proximité de l'hôtel de ville, réunissant au maximum 65 personnes, assure la préfecture. Aucun incident particulier n'est mentionné dans le communiqué préfectoral.
Un important dispositif policier et de gendarmerie avait été déployé dans les deux villes afin de prévenir de nouvelles violences et d'éventuelles dégradations, dans un contexte de tensions récurrentes autour des manifestations de ces dernières semaines.