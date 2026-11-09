Seine-Maritime : un obus va être neutralisé en mer, des habitants confinés jeudi matin au Petit-Caux

La neutralisation pourrait provoquer une détonation sous-marine perceptible depuis le littoral, accompagnée d’une légère agitation à la surface de l’eau. Selon les autorités, ces effets ne présenteront aucun danger pour les personnes situées au-delà du périmètre de sécurité.



Un poste de commandement interservices sera installé dans les locaux de la mairie déléguée de Belleville-sur-Mer afin de coordonner l’ensemble des opérations.



La fin de l’intervention est envisagée vers 10 heures, sous réserve des conditions de déroulement. La levée des restrictions sera décidée par le directeur des opérations.



Cette intervention rappelle que les fonds marins de la Manche recèlent encore de nombreuses munitions héritées des deux conflits mondiaux. Chaque année, la Marine nationale procède à la neutralisation de plusieurs dizaines d’engins explosifs découverts sur le littoral et en mer.