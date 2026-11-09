Seine-Maritime : un obus va être neutralisé en mer, des habitants confinés jeudi matin au Petit-Caux

Un obus datant de la Première Guerre mondiale, découvert sur un fond rocailleux au large de Petit-Caux, au nord-est de Dieppe en Seine-Maritime, va être neutralisé par les plongeurs-démineurs de la Marine nationale. L’intervention, prévue jeudi 12 novembre au matin, nécessitera d’importantes mesures de sécurité sur terre comme en mer.
L’engin est un obus de 274 mm en fonte aciérée, modèle 1915. Sa neutralisation sera assurée par le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche et de la mer du Nord, sous l’autorité de la préfecture maritime, en coordination avec la préfecture de Seine-Maritime. L’objectif est de sécuriser ce secteur fréquenté par les navigateurs et les usagers du littoral.
L’engin est un obus de 274 mm en fonte aciérée, modèle 1915. Sa neutralisation sera assurée par le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche et de la mer du Nord, sous l’autorité de la préfecture maritime, en coordination avec la préfecture de Seine-Maritime. L’objectif est de sécuriser ce secteur fréquenté par les navigateurs et les usagers du littoral.
Des habitants confinés dès 7 h 30
Un périmètre de sécurité de 950 mètres sera établi autour de l’engin explosif. Celui-ci englobant des habitations, les riverains concernés devront être confinés dans leur logement au plus tard à 7 h 30, volets fermés et fenêtres ouvertes, conformément aux consignes préfectorales. Les personnes concernées ont déjà été informées.
Pendant toute la durée de l’intervention, la circulation des véhicules et des piétons sera interdite dans la zone concernée, aussi bien en haut qu’au pied des falaises.
En mer, la navigation, le mouillage, la pêche, la baignade, la plongée et toutes les activités nautiques seront également interdits dans un rayon de 950 mètres autour du point de neutralisation. Le survol de la zone sera suspendu.
Pendant toute la durée de l’intervention, la circulation des véhicules et des piétons sera interdite dans la zone concernée, aussi bien en haut qu’au pied des falaises.
En mer, la navigation, le mouillage, la pêche, la baignade, la plongée et toutes les activités nautiques seront également interdits dans un rayon de 950 mètres autour du point de neutralisation. Le survol de la zone sera suspendu.
Une détonation pourrait être entendue depuis la côte
La neutralisation pourrait provoquer une détonation sous-marine perceptible depuis le littoral, accompagnée d’une légère agitation à la surface de l’eau. Selon les autorités, ces effets ne présenteront aucun danger pour les personnes situées au-delà du périmètre de sécurité.
Un poste de commandement interservices sera installé dans les locaux de la mairie déléguée de Belleville-sur-Mer afin de coordonner l’ensemble des opérations.
La fin de l’intervention est envisagée vers 10 heures, sous réserve des conditions de déroulement. La levée des restrictions sera décidée par le directeur des opérations.
Cette intervention rappelle que les fonds marins de la Manche recèlent encore de nombreuses munitions héritées des deux conflits mondiaux. Chaque année, la Marine nationale procède à la neutralisation de plusieurs dizaines d’engins explosifs découverts sur le littoral et en mer.
Un poste de commandement interservices sera installé dans les locaux de la mairie déléguée de Belleville-sur-Mer afin de coordonner l’ensemble des opérations.
La fin de l’intervention est envisagée vers 10 heures, sous réserve des conditions de déroulement. La levée des restrictions sera décidée par le directeur des opérations.
Cette intervention rappelle que les fonds marins de la Manche recèlent encore de nombreuses munitions héritées des deux conflits mondiaux. Chaque année, la Marine nationale procède à la neutralisation de plusieurs dizaines d’engins explosifs découverts sur le littoral et en mer.
À SAVOIR. Que faire en cas de découverte d’un engin explosif ?
La préfecture rappelle qu’il ne faut jamais toucher, déplacer ou manipuler une munition suspecte, même ancienne. Il convient de s’éloigner, de tenir les autres personnes à distance et de signaler immédiatement sa découverte.
En mer, le CROSS est joignable au 196. À terre, il faut contacter la police ou la gendarmerie au 17, ou composer le 112. Un engin échoué sur une plage ne doit jamais être remis à l’eau ni rapporté chez soi.
À SAVOIR. Que faire en cas de découverte d’un engin explosif ?
La préfecture rappelle qu’il ne faut jamais toucher, déplacer ou manipuler une munition suspecte, même ancienne. Il convient de s’éloigner, de tenir les autres personnes à distance et de signaler immédiatement sa découverte.
En mer, le CROSS est joignable au 196. À terre, il faut contacter la police ou la gendarmerie au 17, ou composer le 112. Un engin échoué sur une plage ne doit jamais être remis à l’eau ni rapporté chez soi.