Le Festival international du cirque des Mureaux : un voyage à travers les arts circassiens

Les passionnés de cirque ont rendez-vous aux Mureaux (Yvelines) du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, pour une expérience exceptionnelle : la 22ᵉ édition du Festival international du Cirque des Mureaux. Cet événement incontournable sélectionne chaque année les meilleurs artistes et numéros au monde et cette année encore, la programmation inédite promet d’éblouir les spectateurs de tous âges.



Le Festival des Mureaux ne se contente pas de proposer des performances spectaculaires, il offre également un véritable tour du monde à travers les arts circassiens. Au programme, des artistes venus des quatre coins du globe qui, par leur talent, ne manquerons pas de captiver et d'émerveiller le public.