La victime d’un accident et son père insultent les pompiers et mordent les policiers à Fontenay-le-Fleury (Yvelines)

Des policiers en intervention pour constater un accident de la circulation rue Olivier-Messaien a Fontenay-le-Fleury (Yvelines) ont été pris à partie violemment vendredi, peu avant 22 heures, par la victime et son père.



Les sapeurs-pompiers, venus porter assistance, ont été logés à la même enseigne : insultes et menaces. Les deux protagonistes et agresseurs âgés de 27 et 51 ans, ont alors tenté de s’opposer à leur interpellation en mordant trois fonctionnaires. Neutralisés par la force, ils ont été placés en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Les gardiens de la paix, légèrement blessés, se sont rendus à l’hôpital pour examen. Quant aux sapeurs-pompiers, ils ont déposé plainte pour outrages.