Jets de projectiles et tirs de mortiers dans les Yvelines : trois policiers municipaux blessés

Les forces de l’ordre ont essuyé des tirs de mortiers et des jets de projectiles ces dernières heures dans les Yvelines. Aux Clayes-sous-Bois, trois policiers municipaux ont été blessés.



Vers 16h30, un véhicule de la police municipale des Clayes-sous-Bois a été en effet visé par des jets de pierres et de mortiers alors qu’il circulait place Nelson Mandela.



La vitre passager du véhicule administratif a volé en éclats. Les trois fonctionnaires qui étaient à l’intérieur ont été blessés légèrement, au cou et à l’épaule pour l’un, au bras droit pour l’autre tandis que le troisième s’est plaint d’acouphènes a l’oreille droite.



L’un des auteurs, un homme de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Les trois fonctionnaires municipaux ont déposé plainte.