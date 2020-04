Ils frappent leur victime à coups de barre de fer : trois hommes arrêtés aux Mureaux (Yvelines)

Des équipages sont arrivés rapidement sur place, rue Georges-Bizet dans le quartier des Musiciens, aux Mureaux, mais les mis en cause avaient pris la fuite et étaient réfugiés dans leur appartement, refusant d’ouvrir.



Les forces de l’ordre ont alors reçu l’autorisation d’enfoncer la porte. Les trois hommes qui se trouvaient à l’intérieur ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences volontaires et menaces avec arme. Ils sont âgés de 19, 29 et 37 ans.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du différend.