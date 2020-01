Home jacking : il se fait voler sa voiture par trois faux policiers à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)

« Police. Ouvrez ! ». Un homme a été victime d’un home jacking cette nuit de samedi à dimanche à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).



Vers 1 heure, l’attention d’un sexagénaire a été attirée par des cris et tambourinements dans la porte de son domicile rue Alfred-Nobel. Pensant avoir affaire à des (vrais) policiers, il a obtempéré aux injonctions et a vu, alors, trois individus faire irruption précipitamment dans son logement.



L’un d’eux, exhibant une arme de poing et menaçant, s’est fait remettre les clés du véhicule Range Rover stationné devant le domicile. Puis, les trois malfaiteurs ont pris la fuite à bord du véhicule dérobé.



Une enquête pour vol sous la menace d’une arme en réunion a été ouverte.