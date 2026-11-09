Gaillon : les deux écoles maternelles Flora Tristan et Les Tourterelles vont fusionner

La décision est désormais prise. Les écoles maternelles Flora Tristan et Les Tourterelles ne feront plus qu’une à la rentrée 2027. La maire de Gaillon, Odile Hantz, l’a annoncé ce lundi 9 novembre, invoquant une baisse démographique persistante et la nécessité d’anticiper une éventuelle fermeture de classe.



Actuellement, Flora Tristan accueille 40 enfants répartis dans deux classes, contre 73 élèves dans quatre classes aux Tourterelles. Le regroupement permettra de conserver six classes, avec une moyenne de 19 enfants par classe, tout en préservant les emplois des agents municipaux.