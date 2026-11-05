Boulangerie : deux jeunes talents de l’Eure en lice pour un titre national

Deux jeunes professionnels de l’Eure ont décroché leur billet pour une finale nationale après avoir franchi les sélections départementales et régionales. Lucas Monnier, 21 ans, de Gravigny, tentera de remporter le titre de Meilleur Jeune Boulanger de France 2026.
Ludmila Aubertin, 18 ans, de Louviers, participera quant à elle au Trophée du Conseil et de la Vente, qui récompense les compétences commerciales et le sens de l’accueil en boulangerie.
Ludmila Aubertin, 18 ans, de Louviers, participera quant à elle au Trophée du Conseil et de la Vente, qui récompense les compétences commerciales et le sens de l’accueil en boulangerie.
Trente finalistes en compétition
Les deux Eurois retrouveront 28 autres candidats venus de toute la France à Livron-sur-Drôme, du 18 au 20 novembre, à l’occasion de la 13e Semaine de l’Excellence en boulangerie-pâtisserie.
Organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF), cette compétition réunira 18 jeunes boulangers et 12 spécialistes de la vente autour d’épreuves théoriques et pratiques.
Savoir-faire, créativité, technicité et qualité du conseil seront évalués par un jury de professionnels. Pour Lucas Monnier et Ludmila Aubertin, l’enjeu est de taille : décrocher une distinction nationale et mettre à l’honneur les métiers de l’artisanat.
Organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF), cette compétition réunira 18 jeunes boulangers et 12 spécialistes de la vente autour d’épreuves théoriques et pratiques.
Savoir-faire, créativité, technicité et qualité du conseil seront évalués par un jury de professionnels. Pour Lucas Monnier et Ludmila Aubertin, l’enjeu est de taille : décrocher une distinction nationale et mettre à l’honneur les métiers de l’artisanat.
À NOTER - Une candidate du Calvados également en finale
Karah Mpalherge, 17 ans, qui exerce à Bayeux (Calvados), défendra également les couleurs de la Normandie. Qualifiée après les sélections départementales et régionales, elle affrontera notamment Ludmila Aubertin lors de la finale du Trophée du Conseil et de la Vente. Douze candidats, dont onze jeunes femmes, tenteront de décrocher le titre de meilleur vendeur en boulangerie 2026.
Karah Mpalherge, 17 ans, qui exerce à Bayeux (Calvados), défendra également les couleurs de la Normandie. Qualifiée après les sélections départementales et régionales, elle affrontera notamment Ludmila Aubertin lors de la finale du Trophée du Conseil et de la Vente. Douze candidats, dont onze jeunes femmes, tenteront de décrocher le titre de meilleur vendeur en boulangerie 2026.