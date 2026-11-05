Boulangerie : deux jeunes talents de l’Eure en lice pour un titre national

Les deux Eurois retrouveront 28 autres candidats venus de toute la France à Livron-sur-Drôme, du 18 au 20 novembre, à l’occasion de la 13e Semaine de l’Excellence en boulangerie-pâtisserie.



Organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF), cette compétition réunira 18 jeunes boulangers et 12 spécialistes de la vente autour d’épreuves théoriques et pratiques.



Savoir-faire, créativité, technicité et qualité du conseil seront évalués par un jury de professionnels. Pour Lucas Monnier et Ludmila Aubertin, l’enjeu est de taille : décrocher une distinction nationale et mettre à l’honneur les métiers de l’artisanat.

