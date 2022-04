Exercice de sécurité : la RN 12 fermée cette nuit de jeudi à vendredi dans les Yvelines

Le tunnel de Chennevières à Jouars-Pontchartrain (Yvelines) est fermé, cette nuit de jeudi à vendredi, dans les deux sens de circulation dans le cadre d'un exercice de sécurité civile.



La RN 12 est, en conséquence, coupée à la circulation entre 22h30 et 4h du matin dans les deux sens entre la sortie de Neauphle-le- Château et Villiers-Saint-Frédéric (sens Paris - province) et entre Villiers-Saint-Frédéric et Neauphle-le-Château (sens province - Paris).



Une déviation locale est mise en place pour les véhicules légers et les poids-lourds dans les deux sens de circulation via la route départementale 912 durant toute la durée de l'exercice.