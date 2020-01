En état d’ivresse, le conducteur refuse de s’arrêter et frappe un policier à Flins-sur-Seine (Yvelines)

L’homme, âgé de 24 ans et domicilié à Poissy, a tenté de s’opposer à son interpellation en frappant un fonctionnaire d’un coup de poing au visage. Il a, par la même occasion, proféré des insultes, avant d’être maîtrisé et conduit au poste.



Le mis en cause, qui conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.