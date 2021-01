Disparition inquiétante de cette femme dans les Yvelines : la police lance un appel à témoin

Un appel à témoin pour disparition inquiétante est diffusé depuis ce samedi après-midi par les services de police des Yvelines. Il concerne la disparition de Christel Fortier, âgée de 48 ans, qui n’a plus donné signe de vie depuis le lundi 18 janvier à 9h, heure à laquelle elle a quitté son domicile à Versailles.



La quadragénaire, « susceptible de se mettre en danger », est partie à bord d’une Renault Mégane de couleur grise et immatriculée 114-CFA-78.



Son signalement : chevaux châtains courts, yeux bleus, corpulence forte. Elle était vêtue d’un pantalon bleu et d’une doudoune bleue.



Toute personne susceptible de rencontrer ou de disposer d’informations concernant cette femme est invitée à contacter le commissariat de Versailles, au 01.39.24.71.13