Disparition inquiétante de Sylvain : un appel à témoin lancé par les services de police des Yvelines

Un appel à témoin vient d’être lancé par le commissariat de police de Plaisir (Yvelines). Il concerne la disparition inquiétante de Sylvain Ganne, 52 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 24 janvier aux Clayes-sous-Bois.



Son signalement : 1,70 m, cheveux courts, poivre et sel, yeux marrons-verts, corpulence normale.



Il porte des lunettes et était habillé au moment de sa disparition d’une doudoune bleue marine, jean bleu noir, baskets de ville bleues.



Sylvain est en possession de son téléphone portable et d’un pass Navigo qui a été utilisé le lundi 27 janvier en gare de Rambouillet et à Paris-Montparnasse .



Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter le commissariat de police de Plaisir au : 01 30 07 71 30 ou 71 35.