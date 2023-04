Disparition inquiétante dans les Yvelines : le quinquagénaire a été retrouvé

Un appel à témoin avait été lancé, jeudi 20 avril, par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines, suite à la disparition inquiétante d'un homme de 50 ans, dont les proches étaient sans nouvelles depuis mardi 18 avril à 12h30.



Comme toujours en pareil cas, la police avait diffusé dans la presse et sur les réseaux sociaux la photo et le signalement physique et vestimentaire du quinquagénaire recherché. Ce dernier a finalement été retrouvé ce vendredi indique, sans autres précisions, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines sur Twitter.