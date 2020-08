Disparition inquiétante dans les Yvelines : la police lance un appel à témoin

Un appel à témoin a été lancé aujourd'hui mardi par le commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Il concerne la disparition inquiétante de Mme Encarnacao Savaira Pinto Toma. cette dame âgée de 75 ans a été aperçue pour la dernière dimanche 23 août, vers 14 heures, avenue du Maréchal Foch à Chatou. Partie faire sa promenade quotidienne, elle n'a pas donné de nouvelles depuis.



La septuagénaire mesure 1,62 m, a les yeux marrons et les cheveux bruns et courts. Signe particulier : elle a un grain de beauté sur la joue gauche près du nez.



Au moment de sa disparition, elle vêtue d'un T-shirt blanc, d'une jupe grise et portait des chaussures noires.



L'appel à témoin précise qu'elle n'a pas de téléphone portable (ce qui rend impossible sa localisation) ni de moyen de paiement. Elle se déplace lentement.



Toute personne susceptible de rencontrer cette dame ou de fournir des informations la concernant est invitée à prendre contact avec le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, au 01 39 10 91 00 ou 01 39 10 91 17