Disparition inquiétante d’Anaïs, 14 ans, dans les Yvelines : la jeune fille a été retrouvée

Un appel à témoin avait été lancé par les services de police des Yvelines, après la disparition inquiétante d’une jeune fille âgée de 14 ans.



Anaïs avait quitté le domicile de son père à Villennes-sur-Seine, mercredi 28 juillet, et n’avait pas depuis donné signe de vie.



L’adolescente était partie en laissant une lettre dans laquelle elle annonçait sa fugue. « Elle n’est pas suicidaire et n’a pas de téléphone ni de carte de transport », précisait l’appel à témoin de la police.



Anaïs a été retrouvée saine et sauve en fin de semaine, annonce la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines sur son compte Twitter.