Disparition inquiétante : aidez la police des Yvelines à retrouver Anton, 18 ans

Un appel à témoins a été lancé par les services de police des Yvelines après la disparition inquiétante de Anton Dudziak, 18 ans.Le jeune homme a été vu pour la dernière le 24 octobre à 20 heures à Paris, dans le 15eme arrondissement.Les recherches entreprises jusqu’à maintenant n’ont pas permis de le retrouver.Son signalement :Anton a les cheveux courts châtain foncés,les yeux noisette, mesure 1m90 et est de corpulence athlétique.Il était vêtu lors de sa disparition d’un blouson léger bleu foncé avec fermeture éclair blanche, d’un jean noir, d’un tee-shirt blanc et des bottines en cuir noir.L’appel à témoins fait état d’un signe particulier, à savoir une cicatrice sous l'oeil gauche sur la pommette.Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le commissariat de police de Versailles du lundi au vendredi de 6h à 19h au 01.39.24.70.80 et en dehors de ces horaires au 01.39.24.70.00