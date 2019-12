Deux personnes âgées de 88 et 89 ans dévalisées par de faux policiers à Chatou (Yvelines)

Deux vols par fausse qualité ont été constatés par les services de police à quelques heures d’intervalles à Chatou (Yvelines). Dans les deux cas, les malfaiteurs se sont faits passer pour des policiers et s’en sont pris à des personnes très âgées.



S’agit-il de la même équipe ? Dans la soirée d’hier, samedi, vers 19 heures, trois hommes, vêtus en bleu, se sont présentés au domicile d’une personne âgée de 89 ans, rue des Landes. Ils ont exhibé une (fausse) carte de police.



Les soi-disant policiers ont informé la vieille dame de l’arrivée de l’identité judiciaire, des policiers spécialisés dans la recherche d’indices et d’empreintes « suite à de nombreux cambriolages dans le secteur ». De fait, au même moment, deux hommes en civil sont arrivés et ont pénétré dans le logement en exigeant de voir l’emplacement du coffre ou des bijoux.



Ce n’est qu’après le départ des individus que l’octogénaire a constaté le vol de deux bagues en or et de pièces d’or.