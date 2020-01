Deux hommes arrêtés dans une voiture volée après une série de car-jacking dans les Yvelines

La victime est une femme. Elle était arrêtée à un feu rouge rue Eugène-Delacroix, quand deux inconnus ont tenté de pénétrer dans sa voiture, l’un en essayant de briser la vitre de sa portière et le second en forçant une porte arrière, a-t-elle déclaré aux policiers.



L’automobiliste est parvenue à redémarrer et à prendre la fuite. Elle a alerté immédiatement police-secours et s’est rendue au commissariat pour déposer plainte.



Les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver les agresseurs.