Deux enfants de 6 ans grièvement blessés après l'effondrement d'un mur dans un gymnase à Poissy (Yvelines)

Les deux victimes, dont l'un serait grièvement blessé et l'autre souffrirait d'une fracture sans que son pronostic vital ne soit engagé, ont été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers puis les médecins du SMUR de Poissy et du SAMU. Ils ont été transportées, médicalisées, vers l'hôpital Necker, sous escorte de motards de la Police nationale.



Les deux enfants participaient, depuis lundi, avec une trentaine d'autres, âgés de 6 à 11 ans, à un stage de judo organisé par le Judo-ju-jitsu Club de Poissy.



Karl Olive, maire de Poissy, s'est rendu immédiatement sur les lieux où il a rencontré les enfants et les parents. Une cellule médico-psychologique a été mise en place.