Deux cambrioleurs interpellés en pleine nuit à l’intérieur de la Poste à Rambouillet (Yvelines)

Cette nuit vers 2h30, deux individus ont été surpris à l’intérieur du bureau de la Poste place André Thome et Jacqueline-Thome-Patenôtre, a Rambouillet (Yvelines).



La police a été alertée suite au déclenchement de l’alarme. Sur la vidéosurveillance, deux hommes sont aperçus à l’intérieur des locaux. Quand ils arrivent sur place, les policiers constatent qu’une vitre a été brisée et que les cambrioleurs sont encore dans le bureau. Ils sont interpellés pour tentative de vol par effraction.



Conduits au commissariat, les mis en cause âgés de 18 et 26 ans ont été placés en garde à vue.