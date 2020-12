Des produits stupéfiants saisis par la police à Mantes-la-Jolie et Bois-d’Arcy (Yvelines)

Les services de police continuent, dans les Yvelines, de traquer les trafiquants et autres consommateurs de produits stupéfiants.

Dans la journée du vendredi 11 décembre, près de 300 grammes de résine de cannabis et environ 1000€ en petites coupures ont été saisis à Mantes-la-Jolie et Bois-d’Arcy.



C’est lors d’une visite des partie communes d’immeubles, rues Laennec et Fragonard, au Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie, que les policiers ont découvert, dans l’après-midi, une dizaine de pochons et une savonnette de résine de cannabis de 125 gr. La drogue a été évidemment saisie et une enquête a été ouverte afin d’identifier son « propriétaire ».