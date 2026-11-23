Déraillement d’un train à Cléon : un père, ses deux fils et un quatrième suspect en garde à vue

Le déraillement du train avait fait 46 blessés, dont un grave. Photo publiée sur X par Spotting_92

L’enquête judiciaire a franchi une nouvelle étape ce lundi 23 novembre avec quatre interpellations. Les investigations portent désormais notamment sur des faits de vol et de tentative de vol en bande organisée.