Plus de deux mois après l’ouverture d’une information judiciaire sur le déraillement d’un train à Cléon (Seine-Maritime), quatre suspects ont été interpellés dans un campement voisin des gens du voyage ce lundi matin, entre 6 heures et 10 heures, sur commission rogatoire et avec l’appui de la brigade de recherche et d’intervention (BRI).
Il s’agit de deux hommes d’une vingtaine d’années, de leur père, âgé d’une quarantaine d’années, et d’un quatrième individu extérieur à la famille, indique le procureur de la République de Rouen.
Il s’agit de deux hommes d’une vingtaine d’années, de leur père, âgé d’une quarantaine d’années, et d’un quatrième individu extérieur à la famille, indique le procureur de la République de Rouen.
Des faits requalifiés en vol en bande organisée
Au terme d’une enquête préliminaire menée par la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Seine-Maritime, le parquet de Rouen avait ouvert une information judiciaire le 17 septembre dernier, dont la conduite a été confiée à deux juges d’instruction.
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Les investigations ont depuis amené le ministère public à prendre des réquisitions supplétives visant à requalifier les faits de vol et de tentative de vol en réunion en vol et tentative de vol en bande organisée.
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Un morceau de rail decoupé avait été retrouvé sur les lieux de l'accident. Il pourrait être à l'origine du déraillement - Photo Spotting92 / X
Les quatre suspects sont également entendus pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, de dépôt ou de jet d’objet ou de matériau sur une ligne de transport ou de distribution d’énergie, ainsi que d’intrusion ou de circulation dans une partie non publique des emprises ferroviaires.
Jusqu’à 96 heures de garde à vue
Les gardes à vue des quatre hommes peuvent durer jusqu’à 96 heures, précise le magistrat, qui annonce la diffusion d’un communiqué de presse à leur issue.
Dans l’intervalle, aucune autre communication ne sera faite par le parquet sur cette affaire, désormais soumise au secret de l’instruction.
Dans l’intervalle, aucune autre communication ne sera faite par le parquet sur cette affaire, désormais soumise au secret de l’instruction.
TER déraillé à Cléon : un autre train arrêté à deux kilomètres
Parallèlement à l'enquête judiciaire, le Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), chargé des enquêtes techniques de sécurité, a adressé une recommandation à SNCF Voyageurs après le déraillement d’un TER le 11 septembre à Cléon, en Seine-Maritime. Publiée le 20 novembre, cette recommandation s’appuie sur de premières constatations qui font état de manquements dans la protection de la voie voisine. Le rapport final d’enquête est attendu.
La rame déraillée et des débris empiétaient sur cette voie. Un train arrivant en sens inverse a été arrêté à deux kilomètres de la zone de danger, après quatre minutes d’appels infructueux.
Le choc a rendu la radio du TER inutilisable. Le conducteur et l’agent d’accompagnement ont passé des appels depuis leurs portables, mais aucun des deux n’a prévenu directement le service de SNCF Réseau chargé des circulations. Selon le BEA-TT, les mesures prévues pour protéger la voie obstruée n’ont pas été mises en œuvre.
Le choc a rendu la radio du TER inutilisable. Le conducteur et l’agent d’accompagnement ont passé des appels depuis leurs portables, mais aucun des deux n’a prévenu directement le service de SNCF Réseau chargé des circulations. Selon le BEA-TT, les mesures prévues pour protéger la voie obstruée n’ont pas été mises en œuvre.