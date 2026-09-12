Déraillement d'un TER près de Cléon : la piste d'un acte de malveillance privilégiée ?

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Les 142 autres voyageurs étaient alors considérés comme impliqués. Un important dispositif de secours a été déployé, avec 140 sapeurs-pompiers mobilisés. La préfecture avait activé son centre opérationnel départemental à 20 heures et déclenché le dispositif Orsec NOVI, destiné aux événements faisant de nombreuses victimes.
Suspicion d’un acte malveillant
La police judiciaire de Rouen a été chargée d’une enquête en recherche des causes de blessures graves. Les dépistages pratiqués sur le conducteur se sont tous révélés négatifs, a précisé le procureur. La procureure adjointe, Marie-Valérie Albert, s’est rendue sur les lieux.
Dans son message diffusé samedi, SNCF Nomad indique qu’une enquête interne a également été ouverte. Les investigations devront établir les circonstances et l’origine de l’accident.
La piste d'un acte volontaire visant à faire dérailler le train est très probable.
Un morceau rail decoupé aurait été posé sur les rails, faisant sortir le train de la voie à haute vitesse. https://t.co/BRCovtl21v pic.twitter.com/hyqaAl5dJZ
— Spotting_92 (@spotteur92) September 11, 2026
On est pas passé loin d'une catastrophe ferroviaire. 🙏
Un morceau de rail était placé sur le fil de rail. Vu la longueur et le poids il est pas tombé du ciel...🤬
Le conducteur va bien mais il a frôlé la mort. 🤕 pic.twitter.com/dSEGqgID1f
— 🚄 Conducteurs Conductrices ADCPRG SNCF🚦⚠🚆 (@adcprg) September 12, 2026
L’accident survenu sur la liaison TER entre Caen et Rouen est un événement d’une particulière gravité, qui suscite légitimement l’émotion, l’inquiétude et de nombreuses interrogations.
Mes premières pensées vont aux blessés et à leurs proches.
Un accident de cette nature, aussi…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 12, 2026
Aucun train entre Rouen et Elbeuf ce week-end
La compagnie précise que son plan de transport sera actualisé dès que possible et invite les voyageurs à consulter régulièrement sa page d’information. Le message transmis ne précise ni les modalités d’une éventuelle substitution par autocars ni l’heure de reprise des circulations.
Le groupe SNCF exprime également sa solidarité envers les voyageurs blessés et leurs proches, ainsi qu’envers les personnels mobilisés pour leur porter assistance.