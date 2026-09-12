 

Déraillement d'un TER près de Cléon : la piste d'un acte de malveillance privilégiée ?


Après l’accident du TER Rouen–Caen vendredi soir, les investigations doivent en déterminer l’origine. L'hypothèse d'un acte de malveillance est une des pistes priovilégiées par les enquêteurs. SNCF Nomad annonce l’arrêt des circulations entre Rouen et Elbeuf pour tout le week-end.


Publié le Samedi 12 Septembre 2026 à 09:19


44 voyageurs du TER qui a déraillé ce vendredi soir ont été blessées, dont un, une jeune femme de 18 ans, qui a été transportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen. - Photo publiée sur X par Spotting_92
44 voyageurs du TER qui a déraillé ce vendredi soir ont été blessées, dont un, une jeune femme de 18 ans, qui a été transportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen. - Photo publiée sur X par Spotting_92
Le TER transportait 186 passagers lorsqu’il a déraillé, vendredi 11 septembre vers 19 h 30, à hauteur de Cléon, en Seine-Maritime, entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin. Selon le bilan communiqué à 22 h 22 par le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, une passagère âgée de 18 ans avait été évacuée en urgence absolue et 43 personnes étaient prises en charge en urgence relative.

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Les 142 autres voyageurs étaient alors considérés comme impliqués. Un important dispositif de secours a été déployé, avec 140 sapeurs-pompiers mobilisés. La préfecture avait activé son centre opérationnel départemental à 20 heures et déclenché le dispositif Orsec NOVI, destiné aux événements faisant de nombreuses victimes.

Suspicion d’un acte malveillant

L’hypothèse d’un acte malveillant a été évoquée sur les réseaux sociaux. Dans une publication relayée dès hier soir par InfoNormandie, le compte spécialisé Spotting_92 avance qu’un morceau de rail aurait été déposé sur la voie, provoquant le déraillement. Cette affirmation n’est toutefois pas confirmée par les éléments du parquet et de la SNCF transmis à ce stade.

La police judiciaire de Rouen a été chargée d’une enquête en recherche des causes de blessures graves. Les dépistages pratiqués sur le conducteur se sont tous révélés négatifs, a précisé le procureur. La procureure adjointe, Marie-Valérie Albert, s’est rendue sur les lieux.

Dans son message diffusé samedi, SNCF Nomad indique qu’une enquête interne a également été ouverte. Les investigations devront établir les circonstances et l’origine de l’accident.



Marine Le Pen exprime son soutien aux blessés et à leurs proches après le déraillement du TER reliant Rouen à Caen. Sur X, elle évoque un événement « d’une particulière gravité » et demande que toute la lumière soit faite sur ses circonstances, au nom de la sécurité des voyageurs et des personnels de la SNCF.


Aucun train entre Rouen et Elbeuf ce week-end

Pour les samedi 12 et dimanche 13 septembre, SNCF Nomad annonce une interruption de la circulation entre Rouen et Elbeuf, dans les deux sens. Des trains circuleront en revanche entre Caen et Elbeuf pendant cette période.

La compagnie précise que son plan de transport sera actualisé dès que possible et invite les voyageurs à consulter régulièrement sa page d’information. Le message transmis ne précise ni les modalités d’une éventuelle substitution par autocars ni l’heure de reprise des circulations.

Le groupe SNCF exprime également sa solidarité envers les voyageurs blessés et leurs proches, ainsi qu’envers les personnels mobilisés pour leur porter assistance.



Tags : Cléon, déraillement, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime, TER Nomad

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