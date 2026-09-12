Déraillement d'un TER près de Cléon : la piste d'un acte de malveillance privilégiée ?

Pour les samedi 12 et dimanche 13 septembre, SNCF Nomad annonce une interruption de la circulation entre Rouen et Elbeuf, dans les deux sens. Des trains circuleront en revanche entre Caen et Elbeuf pendant cette période.



La compagnie précise que son plan de transport sera actualisé dès que possible et invite les voyageurs à consulter régulièrement sa page d’information. Le message transmis ne précise ni les modalités d’une éventuelle substitution par autocars ni l’heure de reprise des circulations.



Le groupe SNCF exprime également sa solidarité envers les voyageurs blessés et leurs proches, ainsi qu’envers les personnels mobilisés pour leur porter assistance.