La commune de Criel-sur-Mer, sur le littoral de la Seine-Maritime, demeure particulièrement affectée. Dès jeudi soir, les secours avaient renforcé leur dispositif dans le secteur du Tréport, notamment avec des moyens de pompage, un poids lourd tout-terrain et une équipe spécialisée dans le sauvetage aquatique.Malgré l'importance des moyens mobilisés, le Sdis 76 précise qu'aucun sauvetage ni aucune évacuation n'ont été nécessaires à ce stade.