Le bilan des intempéries s'alourdit en Seine-Maritime. Selon un nouveau point de situation communiqué ce vendredi 20 novembre à 11 h 30 par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76), les sapeurs-pompiers ont effectué 65 interventions depuis jeudi à 16 heures, essentiellement en raison des inondations provoquées par les fortes pluies.
Ce chiffre marque une nette progression par rapport au bilan d'hier jeudi soir, qui faisait état de 38 interventions, dont une grande partie dans l'est du département. Au total, 187 sapeurs-pompiers et 69 engins ont été engagés depuis le début de cet épisode météorologique.
Ce chiffre marque une nette progression par rapport au bilan d'hier jeudi soir, qui faisait état de 38 interventions, dont une grande partie dans l'est du département. Au total, 187 sapeurs-pompiers et 69 engins ont été engagés depuis le début de cet épisode météorologique.
Criel-sur-Mer reste le secteur le plus touché
La commune de Criel-sur-Mer, sur le littoral de la Seine-Maritime, demeure particulièrement affectée. Dès jeudi soir, les secours avaient renforcé leur dispositif dans le secteur du Tréport, notamment avec des moyens de pompage, un poids lourd tout-terrain et une équipe spécialisée dans le sauvetage aquatique.
Lire ici ► Inondations à Criel-sur-Mer : la mairie ouvre un espace d’accueil pour les habitants
Malgré l'importance des moyens mobilisés, le Sdis 76 précise qu'aucun sauvetage ni aucune évacuation n'ont été nécessaires à ce stade.
Lire ici ► Inondations à Criel-sur-Mer : la mairie ouvre un espace d’accueil pour les habitants
Malgré l'importance des moyens mobilisés, le Sdis 76 précise qu'aucun sauvetage ni aucune évacuation n'ont été nécessaires à ce stade.
La vigilance orange maintenue
La situation reste sous surveillance. La Seine-Maritime demeure placée en vigilance orange pluie-inondation, et les pompiers n'excluent pas que d'autres secteurs du département soient touchés au cours de l'après-midi.
Les services de secours restent donc mobilisés face à un épisode météorologique dont les conséquences pourraient encore évoluer dans les prochaines heures.
Les services de secours restent donc mobilisés face à un épisode météorologique dont les conséquences pourraient encore évoluer dans les prochaines heures.