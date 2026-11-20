Rouen : le tunnel de la Grand’Mare fermé deux nuits sur la RN28, voici les déviations

Le tuinnel de la Grand-Mare

Les automobilistes devront modifier leur itinéraire deux nuits consécutives entre le 24 et le 26 novembre. Des travaux de maintenance entraîneront la fermeture du tunnel de la Grand’Mare, dans un sens de circulation différent chaque nuit.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 22:22 Mis à jour : 20/11 - 22:31