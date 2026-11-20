Le tunnel de la Grand’Mare, sur la RN28 à Rouen, sera fermé à la circulation pendant deux nuits consécutives, de 20 h 30 à 6 heures, pour permettre la réalisation des opérations trimestrielles de maintenance.
La première fermeture interviendra dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 novembre, dans le sens Rouen vers Isneauville et l’A28. La nuit suivante, du mercredi 25 au jeudi 26 novembre, les travaux concerneront le sens inverse, d’Isneauville vers Rouen.
La première fermeture interviendra dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 novembre, dans le sens Rouen vers Isneauville et l’A28. La nuit suivante, du mercredi 25 au jeudi 26 novembre, les travaux concerneront le sens inverse, d’Isneauville vers Rouen.
Des déviations différentes selon le sens de circulation
Pour les véhicules légers, deux itinéraires de substitution seront mis en place :
► Rouen vers Isneauville et l’A28 : déviation S1 par les RD43A, RD243A et RD443.
► Isneauville vers Rouen : déviation S2 par les RD43, RD443, RD243A et RD43A.
Ces parcours sont signalés de manière permanente.
► Rouen vers Isneauville et l’A28 : déviation S1 par les RD43A, RD243A et RD443.
► Isneauville vers Rouen : déviation S2 par les RD43, RD443, RD243A et RD43A.
Ces parcours sont signalés de manière permanente.
Des itinéraires spécifiques pour les poids lourds
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes devront emprunter des déviations adaptées.
► Dans le sens Rouen vers Abbeville, l'itinéraire S3 passera notamment par la RN138, la RN338, la RN1338, l'A150 et l'A151 jusqu'à l'A29. L'accès à ce parcours dépendra du sens de circulation sur l'A13.
► Dans le sens Abbeville vers Rouen, les poids lourds devront quitter l'A28 à la sortie n°11, rejoindre l'A29 puis l'A151 et l'A150, avant de poursuivre par le pont Flaubert, la RN338 et la RN138 en direction de l'A13.
La circulation normale doit reprendre chaque matin à 6 heures, sous réserve du bon déroulement des opérations de maintenance.
► Dans le sens Rouen vers Abbeville, l'itinéraire S3 passera notamment par la RN138, la RN338, la RN1338, l'A150 et l'A151 jusqu'à l'A29. L'accès à ce parcours dépendra du sens de circulation sur l'A13.
► Dans le sens Abbeville vers Rouen, les poids lourds devront quitter l'A28 à la sortie n°11, rejoindre l'A29 puis l'A151 et l'A150, avant de poursuivre par le pont Flaubert, la RN338 et la RN138 en direction de l'A13.
La circulation normale doit reprendre chaque matin à 6 heures, sous réserve du bon déroulement des opérations de maintenance.