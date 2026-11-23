Les usagers des trains normands vont devoir prendre leurs dispositions pour leurs déplacements du week-end prochain. Des travaux sur le réseau ferroviaire vont affecter les trois grandes lignes reliant Paris à Rouen, Cherbourg et Granville, samedi 28 et dimanche 29 novembre.



SNCF Nomad Train a détaillé ce lundi les modifications de circulation à prévoir. Selon les lignes, les trains emprunteront des itinéraires alternatifs ou seront remplacés par des cars sur certaines portions du réseau.



► Paris – Rouen : 35 minutes supplémentaires



La circulation des trains sera interrompue sur l’itinéraire habituel entre Vernon et Paris samedi et dimanche jusqu’à 16 heures. Les trains reliant Rouen à la capitale seront déviés par Serqueux et Gisors, avec un allongement du temps de parcours de 35 minutes.



Les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières-sur-Seine ne seront pas desservies par les trains concernés.



Samedi, des cars de substitution circuleront entre Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Vernon, sans desservir Rosny-sur-Seine ni Bonnières-sur-Seine.



► Paris – Caen – Cherbourg : 25 minutes de plus



Sur cet axe, les trains emprunteront également un itinéraire alternatif entre Mantes-la-Jolie et Paris samedi et dimanche jusqu’à 16 heures. Les voyageurs devront prévoir 25 minutes supplémentaires de trajet.



► Paris – Argentan – Granville : interruption dimanche soir



Les horaires des trains seront modifiés samedi et dimanche jusqu’à 22 heures. Au-delà, dimanche soir, la circulation ferroviaire sera interrompue entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers.



Des cars de substitution, à réservation obligatoire, assureront la liaison entre Versailles-Chantiers et Paris-Vaugirard. Le retour à la normale est annoncé pour lundi 30 novembre sur cette ligne.



Les voyageurs sont invités à consulter les horaires actualisés de leurs trains avant leur départ.