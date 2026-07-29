Dans l'Orne, le déterrage des blaireaux contesté par des associations devant le tribunal administratif de Caen

Quatre associations de protection animale demandent la suspension de l’arrêté préfectoral autorisant la chasse sous terre des blaireaux jusqu’à la mi-septembre dans l’Orne.

Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 17:34