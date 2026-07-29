Calvados : le « Parcours Ninja » d’un trampoline park fermé pour des raisons de sécurité

Selon la préfecture, cette situation exposait le public à « un risque d’accident grave ». La mise à disposition du parcours a donc été suspendue pour une durée de trois mois.



L’activité ne pourra reprendre qu’après un contrôle favorable réalisé par un organisme spécialisé. Celui-ci devra confirmer que les équipements ont été remis en état et que les conditions de sécurité sont de nouveau réunies.



La DDPP rappelle qu’elle intervient régulièrement dans les établissements touristiques et de loisirs afin de contrôler la sécurité des consommateurs et du public.