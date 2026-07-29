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Calvados : le « Parcours Ninja » d’un trampoline park fermé pour des raisons de sécurité


La préfecture du Calvados a suspendu pendant trois mois l’accès au « Parcours Ninja » d’un trampoline park de Bretteville-sur-Odon. L’état très dégradé des mousses de réception faisait craindre des blessures graves en cas de chute.


Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 17:04



Document Préfecture du Calvados/Facebook
Document Préfecture du Calvados/Facebook
Le contrôle réalisé par les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Calvados a mis en évidence des manquements présentant « un danger grave ou immédiat pour les personnes ».

Dans la zone de réception du « Parcours Ninja », les cubes de mousse chargés d’amortir les chutes étaient fortement détériorés. Associés à un sol rigide, ils ne permettaient plus d’assurer une protection suffisante pour les utilisateurs.

La réouverture soumise à un nouveau contrôle

Selon la préfecture, cette situation exposait le public à « un risque d’accident grave ». La mise à disposition du parcours a donc été suspendue pour une durée de trois mois.

L’activité ne pourra reprendre qu’après un contrôle favorable réalisé par un organisme spécialisé. Celui-ci devra confirmer que les équipements ont été remis en état et que les conditions de sécurité sont de nouveau réunies.

La DDPP rappelle qu’elle intervient régulièrement dans les établissements touristiques et de loisirs afin de contrôler la sécurité des consommateurs et du public.


Tags : Caen, Calvados, fermeture administrative, sécurité, Trampoline park

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