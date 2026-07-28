Eure : un incendie ravage dix hectares de chaume, un bois préservé des flammes aux Monts-du-Roumois

Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ce mardi soir, aux Monts du Roumois. Leur intervention a permis d’éviter la propagation du feu à un bois voisin.

Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 22:08