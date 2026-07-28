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Eure : un incendie ravage dix hectares de chaume, un bois préservé des flammes aux Monts-du-Roumois


Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ce mardi soir, aux Monts du Roumois. Leur intervention a permis d’éviter la propagation du feu à un bois voisin.


Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 22:08



Les moyens déployés ont permis d'épargner un bois situé à proximité - Illustration ©Sdis27
Les moyens déployés ont permis d'épargner un bois situé à proximité - Illustration ©Sdis27
Un incendie a ravagé dix hectares de chaume, ce mardi 28 juillet, aux Monts du Roumois, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 18 heures rue des Maingottières, où le feu s’était déclaré sur une parcelle agricole de 18 hectares.

Les moyens déployés ont permis de contenir rapidement la progression des flammes et d’éviter qu’elles n’atteignent un bois situé en périphérie du champ.

Dix hectares partis en fumée

Au total, vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été engagés pour combattre le sinistre. L’incendie a été totalement circonscrit peu avant 20 h 45.

Aucune victime n’est à déplorer. Dix hectares de chaume ont toutefois été détruits.



Tags : chaume, Eure, faits divers, incendie, Les Monts-du-Roumois, pompiers

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