Eure : un incendie ravage dix hectares de chaume, un bois préservé des flammes aux Monts-du-Roumois

Un incendie a ravagé dix hectares de chaume, ce mardi 28 juillet, aux Monts du Roumois, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 18 heures rue des Maingottières, où le feu s’était déclaré sur une parcelle agricole de 18 hectares.
Les moyens déployés ont permis de contenir rapidement la progression des flammes et d’éviter qu’elles n’atteignent un bois situé en périphérie du champ.
Les moyens déployés ont permis de contenir rapidement la progression des flammes et d’éviter qu’elles n’atteignent un bois situé en périphérie du champ.
Dix hectares partis en fumée
Au total, vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été engagés pour combattre le sinistre. L’incendie a été totalement circonscrit peu avant 20 h 45.
Aucune victime n’est à déplorer. Dix hectares de chaume ont toutefois été détruits.
Aucune victime n’est à déplorer. Dix hectares de chaume ont toutefois été détruits.