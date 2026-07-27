Alcool au volant en Seine-Maritime : trois conducteurs contrôlés positifs à Dieppe, Le Havre et Fécamp

Trois automobilistes ont été contrôlés ce week-end avec des taux d’alcool dépassant la limite autorisée en Seine-Maritime. Sanctions immédiates : rétention de permis et véhicules immobilisés.

Publié le Lundi 27 Juillet 2026 à 14:15