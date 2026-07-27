Alcool au volant en Seine-Maritime : trois conducteurs contrôlés positifs à Dieppe, Le Havre et Fécamp

À Dieppe, samedi 25 juillet vers 1 heure, un automobiliste de 31 ans a été intercepté lors d’un contrôle routier installé quai du Carénage. Après avoir difficilement garé son véhicule sur le bas-côté, il a été contrôlé avec 0,48 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été laissé libre avec une convocation ultérieure et son permis a été retenu.
Une voiture prend feu lors d'un accident au Havre
Un peu plus tard, vers 2 h 23, les policiers sont intervenus boulevard François-Ier au Havre après un accident accompagné d’un différend entre les conducteurs. À leur arrivée, le bloc moteur de l’un des véhicules commençait à prendre feu. Les sapeurs-pompiers ont été appelés.
Le conducteur, âgé de 31 ans, a expliqué avoir voulu faire demi-tour lorsqu’il a été percuté par une autre voiture. Présentant des signes d’ivresse, il a été contrôlé avec 0,85 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été interpellé, avant d’être remis en liberté avec une convocation. Son permis a été retenu et son véhicule immobilisé.
Le conducteur, âgé de 31 ans, a expliqué avoir voulu faire demi-tour lorsqu’il a été percuté par une autre voiture. Présentant des signes d’ivresse, il a été contrôlé avec 0,85 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été interpellé, avant d’être remis en liberté avec une convocation. Son permis a été retenu et son véhicule immobilisé.
A Fécamp : deux bières et 1 gramme d'alcool dans le sang
Enfin, dimanche 26 juillet vers 22 h 35, un homme de 49 ans a été contrôlé rue du 11-Novembre à Fécamp. Il a déclaré avoir consommé deux bières. L’éthylomètre a révélé un taux de 0,51 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,02 grammes dans le sang. Lui aussi a fait l’objet d’une rétention de permis et devra répondre ultérieurement des faits devant la justice.