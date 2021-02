Crue de la Seine dans les Yvelines : à Mantes-la-Jolie, le seuil d'alerte est dépassé

Ce lundi après-midi, le niveau de la Seine a atteint 5,25m, dépassant le seuil d’alerte. En conséquence, la ville de Mantes-la-Jolie en coopération avec la préfecture et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 78) a décidé de déclencher son plan de sauvegarde communal, anticipant l’impact de cette crue qui affecte toute la Vallée de la Seine.



En fonction de l’évolution de la situation, des arrêtés pourront être pris pour interdire l’accès des piétons, vélos et rollers à certains bords de Seine, indique la mairie dans un communiqué.



De plus, il est conseillé aux promeneurs d’être particulièrement vigilants au bord du fleuve et des lacs. Les riverains sont enfin invités à stationner leurs véhicules dans une zone sans risque d’inondation.