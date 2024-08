Croix gammées et tags à Evreux : un homme de 63 ans, déjà condamné pour des faits similaires, interpellé

L'auteur présumé de tags et autres croix gammées sur des murs et vitrines de magasins du centre-ville d'Évreux (Eure) a été interpellé, le 22 août, en début d'après-midi.



La veille, des commerçants ébroïciens, notamment un agent immobilier de la rue de Verdun, avaient découvert des inscriptions à caractère politique sur leur vitrine. Ces tags faisaient référence au FN (ex-front national) et au PNFE (Parti national français et européen). Des croix gammées ont également été dessinées au marqueur noir, sur des panneaux publicitaires et du mobilier urbain de la ville, relate une source policière.



Ce n'est pas la première fois que de tels faits sont signalés.