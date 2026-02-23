Eure : un camion accidenté perturbe la circulation sur l’A13, à hauteur de Bourgtheroulde

Un camion s’est renversé sur la bretelle d’accès de l’échangeur n°24 de Bourgtheroulde, sur l'A13 dans le sens Paris → Caen. L’incident bloque entièrement le giratoire de sortie et génère une remontée de file sur l’autoroute.
Les équipes d’intervention sont mobilisées sur place pour sécuriser la zone, baliser, nettoyer et procéder à l’évacuation du poids lourd.
Déviation conseillée par la SAPN
La SAPN (société des autoroutes Paris Normandie) recommande aux conducteurs en provenance de Paris souhaitant sortir à Bourgtheroulde d’emprunter l’échangeur n°25 Bourg-Achard, puis le réseau départemental pour rejoindre leur destination.
La durée de l’intervention reste indéterminée.
Les automobilistes sont appelés à redoubler de prudence à l’approche du secteur et sur l’itinéraire de déviation.
